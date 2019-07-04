第1個少了父親的收成季！ 孝子守護40年葡萄園

2019-07-04 15:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣特產巨峰葡萄，每年5、6月是收成旺季，但大村鄉一處葡萄園近日才開始採收，原來是果園主人年初遭逢意外，果園停擺1個月才恢復耕種，好不容易撐過梅雨季又遇到颱風來攪局，果園主人兒子黃呈彥不忍父親最後心血泡湯，連日趕工搶收，他也將心得貼文「第1個沒有父親的收成季節！」臉書，獲得不少共鳴，縣議員曹嘉豪帶頭認購10箱鼓勵。黃呈彥表示，希望能繼續把傳承40年的美味與健康交到各位手中。

年僅20歲的黃呈彥目前就讀台灣體育運動大學的體育系三年級，他表示，家中從祖父時代開始種葡萄，至今已超過40年，其中父母對食品安全相當堅持，果園採自然農法，有機資材栽培，因此產品經常至有機商店販售，深獲不少消費者喜愛，也讓家中經濟也漸上軌道，今年初，父親突發生跌倒意外，最後來不及搶救，而當時葡萄正是催芽期，果園少了主人指揮而停擺近月。

「這是爸爸努力種植健康葡萄的心血，一定要守護！」黃呈彥說，種葡萄是農務最瑣碎的農業之一，不少是耗費體力工作，當爺爺、父親去世，他必須擔下這些工作，因此一有空就返家幫忙施菌除草，但今年梅雨季長，雨量又多，應付蝸牛大軍等種種問題令人頭疼，加上比別人晚1個月採收，又遇到颱風威脅，這才感受到父親對種植健康葡萄的辛苦，再累也要堅持。

黃呈彥說，日前他在整理果園時，發現最熟悉的身影已不再，因此有感而發的在臉書貼文，沒想到引起大家共鳴，收到不少網友鼓勵來認購，感謝他們認同父親理念，他也會繼續把美味跟健康交到各位手上。

曹嘉豪表示，黃父以友善土地方式種植葡萄，令人尊敬，子女更願意承擔重擔，將理念傳承下去，相當不容易，尤其今年雨量多，葡萄受損不少，因此特地到場認購10箱鼓勵，藉此拋磚引玉吸引大眾相挺年輕農民，認購電話：0953-381038。

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