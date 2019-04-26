駐台使節團下鄉「接地氣」 這感覺讓他們一輩子難忘

2019-04-26 21:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕巨峰葡萄是台灣重要產業，如何把這項產業介紹給友邦國家？今天台灣8個駐台使節到彰化葡萄產區參訪，在埔心鄉公所精心安排下，使節們在葡萄溫室下用餐、唱歌，品嚐葡萄延伸農產品，活動讓這些駐台大使留下深刻的印象。

17歲就來台灣讀書的尼加拉瓜駐台大使達比亞，是個台灣通，他說，長駐台灣那麼多年，大部分活動的地方是在台北市，就算會來中部也是只有台中市、日月潭、合歡山，很少像今天這樣深度下鄉，他吃到這輩子最好吃的葡萄，這種味道實在令人難忘，還能在葡萄樹下用餐，這感覺太讚了！「我要恭喜你們台灣人，有這麼讚的環境，我一定要介紹給我們國家」。

達比亞代表尼加拉瓜，而跟他一起下來的還有巴拉圭、匈牙利、海地、帛琉、阿根廷、聖露西亞、吉里巴斯的駐台使節，他們展開為期三天的彰化產業之旅。

此時正是葡萄產季剛開始，埔心鄉長張乘瑜表示，埔心鄉「葡萄宴」利用葡萄溫室為場地，結合農民、觀光果園與餐飲業，不只讓高產值葡萄成為休閒觀光產業，也藉由葡萄宴讓本年度豐收且品質良好的葡萄價格維持穩定。

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