關懷青少年騎獨輪車上武嶺 送愛到南投

2019-07-04 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區大觀國中8名高關懷的應屆畢業生，7月1日至7月3日挑戰騎獨輪車上海拔3275公尺的武嶺，儘管最後一天碰上大霧和風雨、氣溫驟降，學生們堅持不放棄，終於成功攻頂；此外，學員還把全校師生募集的愛心捐款，送到南投的兒童之家，並進行花式獨輪車表演，這趟富有意義的旅程成為送給自己最棒的畢業禮物。

帶隊老師黃雲清表示，獨輪車是一項自我挑戰的運動，學生必須克服恐懼，才能學會如何駕馭，藉此修養品性及培養生活態度。3個月前他給學生設定騎獨輪車登武嶺的目標，開始進行體能訓練，包括跑步、爬樓梯、騎乘地下停車場坡道等，並騎獨輪車上新莊青山路、樹林大棟山步道與陽明山。7月1日上午學生從南投埔里地理中心碑出發往武嶺邁進，平均每天騎乘時間6小時。

隊長黃允佑表示，最後一段路風很大、很冷，過程雖然累又辛苦，但攻頂時覺得自己很強，成功挑戰極限，充滿成就感。

學生黃詠盛說，印象深刻的是山上空氣稀薄，導致呼吸不順暢，但騎上武嶺「很爽」，讓他體認到，只要堅持、努力做一件事，一定會有收獲。

學生程俊諺談到，山上氣溫低，眼前景象都被霧籠罩，他騎得很喘，每幾步路就要休息一下，原本想要放棄，有同學的支持、鼓勵，加上意志力，才能達成目標，人生沒有遺憾。

家長黃媽媽表示，孩子一開始學獨輪車她有些排斥，擔心跌倒受傷、訓練太辛苦，不過同儕們相互照顧，凝聚向心力，共同完成夢想，為人生留下美好回憶。

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