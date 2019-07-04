大雅體育園區二期動土 50％經費洪慈庸爭取納前瞻補助

2019-07-04 11:24

〔記者歐素美／台中報導〕大雅體育園區第二期工程今天舉行動土典禮，立委洪慈庸也到場參與，第二期工程包括籃球場、網球場、槌球場、射箭場、廣場步道及周邊綠美化等工程總經費5千萬元，為協助地方建設發展，洪慈庸積極協助市府成功爭取納入中央前瞻計畫，獲經費兩千五百萬元補助，預計明年三月竣工。

大雅體育園區原為公墓用地，公墓遷葬後闢建為體育園區，面積約2.5公頃，第一期棒壘球場已完工，台中市運動局指出，二期工程包括籃球場、網球場、槌球場、射箭場、廣場步道及周邊綠美化等，工程期程約210日，預計明年3月竣工。

今天動土典禮，副市長楊瓊瓔及立委洪慈庸皆到場，楊瓊瓔感謝吳顯森在鄉長任內完成遷葬，市長也很重視地方的需求。

洪慈庸則指出，台中被國際棒總譽為「世界棒球之都」，但現在大雅鄉親要運動或從事球類活動，都需屈就在附近公園或是跨區到后里、神岡的壘球場，經過努力，成功協助大雅體育園區爭取中央支持二期工程建設經費50%，希望透過推動大雅體育園區設置，讓在地居民將可擁有更安全、更完善的運動休閒場所。

洪慈庸表示，大雅長期缺乏大型運動空間，感謝林佳龍前市長在任內規劃並推動，逐步增進原縣區的公共設施，大雅體育園區未來執行將能提供更優質的運動空間，盼帶動地方的運動風氣。

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