登革熱遇大雨噴藥中斷 2校獎勵學生抓孑孓

2019-07-03 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情擴散，連日下雨防疫艱辛，今大雨轟炸市區，環境噴藥被迫中斷，加上學校放暑假，被視為防疫重點，2所國中小學鼓勵學生抓孑孓，可記嘉獎、得獎勵卡，串聯形成社區防疫網絡，全力防堵疫情擴散。

高市登革熱疫情全國最慘，6月迄今經常下雨，氣象局今發布大雨特報，原定由國軍化學兵先熱噴打成蚊，環保局清潔隊補以殘效噴藥消滅孑孓，市區遇大雨轟炸被迫中斷，預估這波降雨將持續到周日，影響登革熱防治。

市府今年於師範大學查獲孳生源，環保局開罰1500元，近來正值學校放暑假，登革熱防治考驗人力，環保、衛生局視為重點區域，派員加強巡檢防疫。

鳥松國中校長黃永璋全國首創防疫獎勵，學生只要抓到1隻孑孓，學校就記1支嘉獎，自製登革熱防治熱點圖，以身作則巡視校園各個角落，連地上凹洞、樹洞都不放過。

新上國小校長王彥嵓則鼓勵學生抓到1隻孑孓，他就送1張獎勵卡，連日下雨清了又清，鼓勵學生動起來，花圃撿垃圾、巡檢積水，從中養成好習慣，學習勤快與耐心，一起清除孳生源，讓校園環境更乾淨。

值得一提的是，2校串聯周邊社區，由畢業校友及國中學生，組成學生志工隊，與社區志工隊合作，同步清除校園內、外環境，形成社區防疫網絡，達到防治登革熱效果。

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