牽拖！韓國瑜：陳其邁當市長中央防登革熱不會這樣

2019-07-03 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（3）日在台北流行廣播電台（POP Radio）接受藍營名嘴黃暐瀚專訪，談及高雄市日益嚴重的登革熱疫情，韓竟稱若是陳其邁當市長，行政院「一定不會」沒熱情防疫，消息曝光被網友砲轟「還牽拖！」

韓國瑜今（3）日在廣播專訪中表示，5月份高雄市暴增10個登革熱病例時，台南市長黃偉哲立刻表示：「高雄市需要台南協助嗎？我們願意出設備、出人過來幫忙」，韓形容，這就跟打籃球區域聯防一樣，「我就很感動，蚊子不分藍綠，其實防疫作戰也不分藍綠」。

韓國瑜說：「我覺得黃偉哲市長這個態度是非常健康、非常友善，而且是個成熟的政治人物」，「那我在行政院身上，說實在的我看不見（同理心）」，黃暐瀚問：「高雄市長如果不是韓國瑜，去年跟你選是陳其邁嘛，你覺得會這樣嗎？」，韓答：「一定不會」。

消息被轉發至臉書社團「打馬悍將粉絲團」後，不少網友感到憤怒，紛紛留言指出「為什麼可以一直牽拖別人啊？」、「那就讓其邁當高雄市長，這可是經過韓總認證的」、「我也覺得如果是陳當市長，他不會讓登革熱疫情擴大成這樣」、「讀書愛說謊又愛罵老師的班長，事情做不好還怪老師喜歡有讀書的同學」。

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