南市本土登革熱累計4例 新增大同里2歲女童病例

2019-07-03 11:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局今上午公布再增加1例本土登革熱病例，累計全市本土病例已達4例，第4例是住在東區大同里的1名2歲女童，女童曾被阿嬤帶到中西區東菜市場活動，1週平均約1、2次。防治單位研判東菜市場是可能感染源，鎖定在今下午展開孳清，4日、5日休市2天全面噴藥滅蚊。

南市衛生局長陳怡指出，7月2日接獲通報東區大同里這名女童疑似本土登革熱病例，防治中心於3日清晨確診為登革熱陽性，此為東區大同里第1例本土病例，累計南市本土登革熱達4例，境外移入病例數21例。

陳怡表示，東區大同里2歲女童病例無出國旅遊史，也無高雄市及南市永康區活動史，主要活動範圍在住家、東區東門里、中西區城隍里東菜市場，第4例與第2、3例都曾到東菜市場活動；第1例工作地在東門里，地點也近東菜市場。因此4日、5日東菜市場將休市2天噴藥防治；3日下午會先加強孳生源清除、擴大疫情調查、採血、掃蚊及插立警示紅旗等防治措施，東菜市場攤商需加強清除積水容器，攤商與消費民眾要做好防蚊措施。

防治中心說，對女童病例的家人、鄰居50戶同樣會做疫調與健康監測。2日在東菜市場與大埔福德祠兩點擴大採血，78支採血做登革熱快篩全是陰性。

南市環保局長林淵淙說，近來環保局人員在戶外平均約1萬平方公尺範圍會發現5個積水容器，比例不算少，提醒民眾留意加強清除容器積水。國衛院國家蚊媒中心顧問杜武俊教授也要民眾做好自我保護，避免蚊叮，使用防蚊液要含有敵避成分，戶內外死角容器積水一定要清除。

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