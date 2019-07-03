台灣保全6/30已解約？工會：今來詢問能否中止合約

2019-07-03 17:24

［記者陳恩惠、蕭玗欣／桃園報導］長榮罷工進入延長戰，昨天網路流傳一張空服員在多加教會大排長龍領三寶的照片，桃園市空服員職業工會今表示，護送三寶的保全公司因為大雨交通阻塞所致，但保全公司卻稱雙方已在上月底結束僱傭關係，工會po出雙方簽訂的契約書封面，上面簽訂契約一年，直到明年6月20日才到期，據悉，台灣保全公司連日受到各界詢問，今午找工會協議想解約，雙方目前仍在協調中。

根據台灣保全公司人員受訪時表示，明確告知公司與桃園空服員職業工會的合約只到上個月底，也就是6月30日，且信誓旦旦聲稱，已經將保管的2000份三寶整個歸還；客服經理受訪時，也再三確認雙方已無僱傭關係，表示雙方雖然曾經與工會有過業務關係，但是在6月底已結束合約，工會也親自將三寶領走，正式結束僱傭關係。

但桃園市空服員職業工會下午澄清，工會自去年華航罷工投票，就開始與台灣保全公司合作，關係十分良好，工會也非常感謝台灣保全公司的協助與辛勞；針對本次長榮空服員罷工，桃空職工與台灣保全公司簽訂合約保管護照、台胞證、ID證件，合約起訖期間為108年6月21日至109年6月20日，為期一年；由於本次長榮空服員罷工社會關注度極高，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，今天下午3時31分，台灣保全公司口頭詢問工會明天（4日）是否能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。

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