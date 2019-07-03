配合新課綱 大考中心明年4月辦5萬人次試考

2019-07-03 17:51

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱在108學年、今年8月上路，高一新生除了會用到新課綱的學習內容，在111年考大學升學考試時也會適用新制，大考中心主任張茂桂今天表示，大考中心規劃1次試辦考試，第一次在明年4月間舉行，普通高中391校，每校1到2班，試考學測社會及自然2科，預計每科2萬5千名考生，共5萬人次試考，目的是讓學生試作這2科素養導向試題。

張茂桂表示，第二次試辦考試則預計在110年9月前舉行兩天，預估111學測報考人數10萬人，每人在學測所有科目中可限選考2科，由大學承辦考區業務，洽借不同高中試場，目的在模擬試務流程。但相關細節都需要再作進一步的研議。

大考中心在指考結束之後，針對111學年大學入學考試，說明大考中心目前進行的重要工作。在研發素養導向命題上，張茂桂表示，104年部分學科即開始初探素養命題，106年起所有學科均進行素養試題研發，大考中心已開始建置素養導向題庫，並舉辦講習會和工作坊，協助高中、教師與家長團體更了解。

大考中心也逐步進行素養導向命題研發，張茂桂說明，素養命題特色在於重視基本知識與各種情境脈絡如生活情境、學術情境的連結，重視跨學科、跨領域的整合能力，也重視詮釋分析、評價判斷、學科方法、解決問題等帶得走的能力，並重視閱讀理解和表達說明。

大考中心目前已確立考試題型與新式答題卷，使測驗取材更多元，張茂桂說明新式答題卷「卷卡合一」，亦即一張答題卷可同時作答選擇題與非選擇題，以較為結構化或多面向的設問，引導考生循序漸進思考作答，強化對學生表達說明能力之評量。

時程上，張茂桂表示，今年9月底公布「考試說明」，包括學科能力測驗的6考科、分科測驗的7考科及高中英語聽力測驗，且舉辦全國4場考試說明諮詢會議，7月17日在花蓮女中，7月24日中興大學，7月31日在長榮大學，8月7日在台灣師範大學公館校區；而今年12月底前，公告參考學科能力測驗的6考科練習卷，預計在明年5月底公告分科測驗的7考科及高中英語聽力測驗。

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