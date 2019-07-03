不噴藥請小綠葉蟬當員工！花蓮蜜香紅茶評鑑榜單公布

2019-07-03 17:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府委託瑞穗鄉農會舉辦2019年花蓮蜜香紅茶評鑑大賽，今年破紀錄多達266點茶樣參賽，比賽結果今天公布，共有好茶園、吉林茶園及清風茶園、伊禾茶4家茶園奪得金牌！瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年金牌茶價格維持往年水準，1台斤售價2萬元。評鑑名單一公布，已有愛茶民眾躍躍欲試，要「先搶先贏」！

瑞穗鄉農會主辦的花蓮縣蜜香紅茶評鑑行之有年，從2007年開始，今年第13屆比賽點數盛況空前，包括瑞穗、玉里、富里各茶區茶農共交出多達266點茶樣參賽，打破歷年紀錄，淘汰率也是歷年最低，只有34點淘汰。

原則上各個茶園依照各自產量、品質交茶。茶農交比賽茶給主辦單位，每「1點」是10.5台斤，其中0.5台斤用於比賽試飲，得獎後剩餘的10台斤會由瑞穗鄉農會統一包裝後上封條，成為身價高貴的得獎茶；未得獎則由茶農領回。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，比賽選出金牌10點、銀牌20點、銅牌30點及優良172點，其中瑞穗鄉「好茶園」距離上次得金牌已7年，共獲得4金3銀1銅；最大贏家瑞穗鄉吉林茶園則勇奪4金9銀9銅。得獎茶售價維持往年水準，金牌2萬元、銀牌1萬6000元、銅牌1萬2000元、優良4000元，前3名得獎名單如下：

金牌10點：好茶園4點、吉林茶園4點、伊禾茶1點、清風茶園1點。

銀牌20點：吉林茶園9點、清風茶園4點、好茶園3點、嘉茗茶園2點、東昇茶園1點、長聖茶園1點。

銅牌30點：吉林茶園9點、東昇茶園7點、嘉茗茶園4點、龍安茶廠2點（富里鄉六十石山）、新鶴茶園2點，其餘好茶園、清風茶園、雲騰茶園、長聖茶園、葉秀蓮（玉里鎮赤科山）、陳文忠（玉里鎮赤科山）各1點。

評審之一農委會茶葉改良場秘書吳聲舜說，今年小綠葉蟬雖降雨較多使得族群比較低，但茶農的焙茶技術精進，讓今年參賽茶的水準為歷年最整齊，淘汰件數少代表各茶園都在水準以上！

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，為了「蜜味」來源小綠葉蟬來叮咬茶葉，農民決不噴藥，也因此喝蜜香紅茶不怕喝到農藥，是最健康的選擇，牠所帶來香醇甘甜的風味更是美妙，除了熱泡，冷泡更能凸顯花香，歡迎暑假大家到花蓮喝茶。

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