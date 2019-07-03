活豬運輸車強制加裝GPS 台南稽查4車違規未裝 8月開罰

2019-07-03 14:02

〔記者楊金城／台南報導〕因應非洲豬瘟防疫需求，農委會已修法公告規定活豬及屠體運輸車輛需強制加裝即時追蹤系統（GPS），以監控車輛動向軌跡，台南市動物防疫保護處自7月1日到今天加強稽查，查到4車未裝GPS，要求改善，並自8月起開罰。

南市動保處說，當牧場發生疫病時，利用GPS系統追溯養豬場，建立管制區並擬定防疫策略，另也可藉由屠體運輸車輛追回疫病豬肉，降低流入廚餘機會，可大幅降低疫病擴散風險。

台南市有安南、善化2個肉品市場，南市動保處自7月1日起派駐肉品市場防疫人員全面展開稽查工作，查核豬隻運輸車輛是否裝設符合規定的GPS及是否有正常開機為主，到今天計查核20輛活豬運輸車，其中16輛GPS訊號正常，查獲4車違規未裝，進行勸導改善。

南市動保處說，自8月起如經查獲違規未裝GPS者，將依法裁處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。活豬運輸車業者，可於7月底前速洽中央畜產會申請裝機，避免受罰，安裝後也切勿擅自關閉GPS，8月起違反者將直接開罰。

南市動保處說，養豬業者應盡量避免前往中國或其他疫區國家畜牧場進行參訪、接觸豬隻，返國後亦須更換衣物、淋浴並澈底消毒，並在1週後才可再進入豬場，並應每日觀察豬隻健康情形。南市動保處防疫通報專線06-6323039。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法