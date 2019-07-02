非洲豬瘟疫苗有進展？越南稱「很快成功」 專家存疑

2019-07-02 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕越南政府今（2）日表示針對非洲豬瘟疫苗的研發已獲初步進展，越南農業部長阮春強（Nguyen Xuan Cuong）更自信表示「我們將很快掌握疫苗」，對此國際學者專家皆存疑。

據《路透》報導，非洲豬瘟自中國爆發以來，現已擴散至多個東南亞國家，越南63個省份有61個傳出疫情，全國豬隻量自2月以來已銳減10%，超過290萬頭豬隻病死或遭撲殺。

對此，阮春強今日向外界發出聲明表示，由越南國家農業大學（ Vietnam National University of Agriculture）所領銜研發的非洲豬瘟疫苗，初步測試已獲成功。

阮春強向官方媒體《越南通訊社》（VNA）自信表示：「我認為研發非常成功，我們將會很快掌握豬瘟疫苗。」

報導指出，針對阮春強說法，疫苗及豬瘟研究專家皆表示懷疑，認為進展不可能如此神速，仍須詳細研究以證明疫苗真的有用。

香港城市大學獸醫流行病學教授菲佛（Dirk Pfeiffer）表示：「我們需要多個階段的臨床實驗：首先必須小規模進行受控病毒暴露，然後才能進入現場試驗的階段，讓受體自然暴露於病毒環境之中，這個試驗規模必須夠大。」

據越南媒體報導，初步實驗中33頭豬隻接種2劑疫苗後，其中31頭經過數月病毒暴露後仍健康無恙。越南官方並無提供更多關於試驗和疫苗的詳細資訊。

據了解，有鑑於病毒複雜的本質，以及感染和免疫的認知差異，包括美國、歐洲及中國在內的科學家，都已經放棄使用去活性的病毒來研究疫苗，改而著手研究活體疫苗，相對提高了安全風險。

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