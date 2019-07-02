活豬運輸車強制加裝GPS 高市查獲6車違規

2019-07-02 10:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕政府全力防堵非洲豬瘟入侵，7月1日強制活豬運輸車加裝GPS上路，市府動保處今表示，首日查獲6車違規，先開出勸導單，8月1日未改善，最重可罰15000元。

亞洲地區非洲豬瘟疫情延燒，農委會修法公告規定活豬運輸車輛需強制加裝車用衛星定位系統GPS，並完整記錄車輛移動軌跡，並將軌跡紀錄保存30日備查。

根據市府動保處統計，高市有4個肉品市場、500多個養豬場，共有47部活豬運輸車，動保處前往4個肉品市場，總共查核38部進場的活豬運輸車，其中32部車GPS訊號正常。

動保處全面展開稽查工作，於旗山、鳳山、岡山肉品市場，各查獲1部進場的活豬運輸車未安裝GPS，已通知車主前往安裝，另又各查獲1部進場的活豬運輸車訊號異常，已通知業者聯絡資訊公司處理。

處長葉坤松表示，稽查著重活豬運輸車輛是否安裝符合規定GPS及有無開啟設備，進行1個月輔導改善期，自8月起如經查獲違規者，將依法裁處3000至1萬5000元罰鍰，並得按次處罰，呼籲業者儘速安裝及使用，避免受罰。

部份司機指出，已先向中央畜產會預約申請裝機，但需要等候通知安裝時間，所以才會慢幾天，允諾將儘速改善。

動保處說，全台約600部活豬運輸車，農委會鼓勵業者裝設，自今年4月起提供GPS裝機和2年資料傳輸費用補助，呼籲業者善用資源，並儘速配合安裝。

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