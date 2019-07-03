仁德龍捲風吹掀屋頂、逾2400戶停電 氣象中心：強陣風所致

2019-07-03 13:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區二行里今天上午出現狂風驟雨，1住戶3樓屋頂鐵皮被掀翻、吹落，也導致附近逾2400戶停電，現場有居民說被龍捲風掃過，但目擊者指稱，是南、北2道強風在該處交會，風勢突然往上吹，釀成災情；南區氣象中心則表示，根據相關資料研判，應非龍捲風，而是強陣風所致。

行大二街宋姓住戶災情最嚴重，3樓長近20米的書房鐵皮屋頂，被完全掀翻、吹落，一半折疊在隔壁頂樓，另一半則掉在街道上。

附近還有住戶的盆栽倒塌，停車棚帆布被吹破，附近高壓電也遭壓斷，垂落的電線一直冒出火花，共有2403戶停電。

這陣強風出現在上午9點25分左右，二行里長吳忠慶接到通知，隨即趕往現場，請來回收車先排除街道上的障礙物，市議員郭鴻儀也趕往協助。

11點30分許，掉落鐵皮夾離街道，台電昇空車進場搶修，中午已完成送電；屋頂被吹翻的宋姓住戶，房間內的電腦、物品等都毀損，家人趕緊清理，街坊鄰居也來幫忙。

仁德區長黃素美勘查後，將動員協助受災戶清理，由於鐵皮屋頂無法立刻搭起，也會協調先覆蓋帆布，避免降雨、進水。

70歲的目擊者吳海樹指出，當時他正在屋外，街道北側先是一陣狂風，隨後南邊也吹起強風，2道風在宋家交會，順勢捲起，將屋頂掀翻，過程不到3秒鐘，但驚心動魄。

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