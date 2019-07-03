93歲老農秀絕活 2小時紮300束稻草

2019-07-03 13:47

［記者張議晨／宜蘭報導］誰說老人家體力比不過年輕人？宜蘭縣一期稻作最近陸續收割，收割後的稻草農民會「欉（束起之意）」起來留做他用，欉草講究速度、技巧，被視為農村絕活；冬山鄉有名93歲老婦張王英鳳，被劉姓鄰居發現短短2小時就「欉」出近300束稻草，過程從無外人幫忙，速度之快讓劉男自嘆不如，年輕人都要輸給她。

冬山鄉珍珠社區的劉姓民眾，今年將住家附近的水田租給代耕業者，最近水稻收割後，田間滿布稻梗；住在附近的張王英鳳，因自家種菜需要用到乾草，於是向劉男提議幫忙收草，劉於是留了5行乾草張王英鳳。

劉姓民眾原以為張王英鳳會請家人或用機械收草幫忙，沒想到今天清晨4時許，張王卻獨自出現在田間，從田頭「欉」到田尾，來回5趟、至少500公尺距離，短短2小時就欉完300餘束稻草，速度之快，讓66歲的劉男讚嘆不已，「怎麼那麼快！」

張王英鳳欉草期間，劉男將過程錄下，3分鐘影片邊欉邊聊天，一轉眼完成7束稻草

，且過程一氣呵成、輕鬆，臉上未顯露疲態。劉姓民眾不斷誇讚老婦人的手藝，他指出，欉草不僅講究速度，如何讓紮好的稻草不會鬆散、立起來不倒，靠得是一門技巧，許多稻農都不見得會欉草這門手藝。

蘭陽平原每年只種1期稻作，收割後稻草可用來蓋菜畦，避免長出雜草，或用作有機肥、留至冬天餵養耕牛、或作為火種使用。

「非常佩服！」劉姓民眾說，他雖然從小在稻田長大，但對欉草卻仍無法掌握到技巧，沒想到阿婆年齡近93歲，卻能在短短2小時紮完300多束，速度贏過許多年輕人，「看得相當汗顏。」

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