高麗菜新出路！企業成功萃取研發成保養品

2019-07-03 12:05

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣近年來不斷傳出高麗菜產銷失衡，路旁甚至有「高麗菜一顆10元」卻仍乏人問津的情況，相當可惜，台南安定生技業者就利用高麗菜研發化妝水保養品，新產品不僅可大量採購高麗菜，更能有助減少滯銷機會，讓農民不至於血本無歸。

安定古寶無患子生技公司董事長王高榮表示，去年看見高麗菜價格崩盤，許多農民都哭訴高麗菜賣不出去，丟掉又相當浪費，心想每年都有農產品因產量過剩影響價格，或許可找出高麗菜其他附加價值，提煉萃取有效成分研發出保養品。

王高榮說，去年底購買大量的高麗菜，經過多次研究，發現高麗菜豐富的鈣質、胡蘿蔔素、維他命等可提煉出保濕成分，但高麗菜原液的味道不佳，「連自己都沒辦法接受」，恐無法讓消費者接受，研發人員才加入糙米酵母、玫瑰花液等調配，研發推出化妝水上市。

許多消費者起初聽到高麗菜製作的化妝水感到疑惑，深怕保養品會有一股高麗菜味，但試用過後，消費者反應都不錯，更感到不可思議，也翻轉對高麗菜的印象。

王高榮表示，因提煉有效成份需要大量使用高麗菜，多少對穩定菜價有一點幫助，他認為政府未來應可協助輔導企業研發相關技術，幫助農產品產量過剩時或是滯銷次級品再利用，也能增加農產的附加價值，相信能有效減少產銷失衡影響市場價格的情況發生。

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