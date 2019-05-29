農試所引進耐貯運高麗菜 7月底前無償授權

2019-05-29 00:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會農業試驗所鳳山分所引進國外耐貯運高麗菜品種，一般冰箱冷藏能放3個月，商業運轉冷藏庫可達5個月，最快可於今年7月底前，無償授權給農會或合作社等栽種，有助產銷調節，更穩定市場價格。

根據農產品批發市場交易行情，昨蔬菜每公斤平均價29.1元，與去年15.2元相比，整體價格上漲9成，其中高麗菜每公斤均價27.1元，比去年價格11.1元，上漲143.8%。

全國高麗菜種植面積8000公頃，農民因去年搶種價格不佳，今年減少種植面積，又今年是72年來最溫暖冬天，蟲害嚴重甚至種不起來，加上近來暴雨致災，造成今年減少產量。

鳳試所主任王三太表示，高麗菜是大宗蔬菜，深受民眾喜愛，以初秋品種受歡迎，口感甜、嫩又水分多，缺點是不耐貯運，最多只能放2個月，之後會軟化、腐爛。

王三太指出，高麗菜價格波動不定，農民常因搶種等因素，造成生產過剩最後耕鋤，鳳試所引進國外40個高麗菜品種，從中挑選6至7個耐貯運品種，一般冰箱冷藏能放3個月，商業運轉冷藏庫可達5個月。

值得一提的是，引進品種在炒食、生食或加工，都有一定水準，作為生菜沙拉呈現脆甜、泡菜更是口感佳，比初秋更適合加工，鳳試所舉辦試吃會，各界肯定品質好、接受度高。

王三太說，引進品種栽培期約70天，農民只需依照過去栽培經驗，不需要改變種植習慣，最重要是可貯放5個月，有助高麗菜產銷調節，達到穩定市場價格。

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