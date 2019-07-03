六輕氣爆賠償談不攏 台西養殖權益促進會配合8日封路抗爭

2019-07-03 12:04

〔記者林國賢／雲林報導〕不滿台塑未回應污染賠償問題，台西養殖權益促進會今天強調污染者賠償天經地義，該會除將全力支援8日封路抗爭，不排除提出告訴，並要求工業局定出污染賠償辦法與程序，讓工安污染禍首付出代價，捍衛環境。

台塑六輕芳香烴三廠4月初氣爆大火，導致周邊農漁養殖與住家受損，相關賠償問題至今談不攏，台西、麥寮地區民眾揚言8日清晨前往六輕進出道路抗爭，捍衛權益。

台西養殖權益促進會理事長林源泉表示，4月大火造成養殖魚塭出現病變，養殖業者蒙受污染損害，台塑卻拒絕與業者直接面對面談論損害賠償，只願與間接關係人公所、縣府協調賠償，毫無承擔責任擔當。

林源泉說，六輕量産20年來，養殖環境每況愈下，如今已經到了山窮水盡的地步，養殖業者哀鴻遍野。工安事件發生以來，已經近3個月，台塑賠償方案推三阻四，極盡拖延和挑撥能事，造成地方對立，如此危害地方和破壞環境的資本家，必須嚴厲譴責。

縣議員黃淑鈴指出，縣政府做為工安的監督機關，不僅未善盡督導責任，待工安事件發生，卻爭先要爭取當加害者的掮客，更大言不慚説他代表受害者，説縣政府是唯一的溝通窗口，置養殖業者的權益於不顧，本會不能接受。

林源泉表示，受害養殖業者並未授權縣府與公所與台塑談判，也不承認這種越俎代庖的協議，更不會接受公所或縣府與台塑簽訂沒有受害者和解書。

林源泉指出，麥寮鄉8日將發起要封路抗議的行動，台西養殖權益促進會將全力配合，共同抗議無良商人，維護美麗家園。

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