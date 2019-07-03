北市家戶鉛管汰換 個人就可申請補助！

2019-07-03 11:52

〔記者郭安家／台北報導〕北市議員2015年曾踢爆不少自來水用戶仍在使用鉛管，根據台北市自來水處新聞稿，市長柯文哲2017年9月曾開記者會說，「市府很努力解決鉛管問題，很高興能夠宣布鉛管正式從台北市消失」。但台北市建管處今發布新聞稿指出，鉛管汰換補助費用，原需由管委會提申請，現放寬可由所有權人自行提出申請補助。

記者疑惑柯文哲過去不是說過「鉛管正式從台北市消失」？北水處回應，當時記者會指的是水表前端道路空間的鉛管，並非公寓大廈家戶鉛管，畢竟私有產權部分，北水處無法入內施工汰換，因此水表後端的鉛管將由建管處等單位處理。

建管處今天新聞稿則指，建管處訂定「台北市建築物水質檢測及給水內線鉛管更新補助要點」，水質檢測補助上限每戶1千元，鉛管汰換補助費用上限1萬元，另公寓大廈共用部分之改善，每棟3萬元；並自2018年4月25日起修法放寬申請資格，原需由管理委員會提出申請之規定，現放寬可由所有權人自行提出申請補助費用。

建管處表示，鉛管更新補助要點實施至今，尚未有民眾申請，經查原因1979年以前老舊公寓多早已面臨管線漏水問題，故大部分給水管線均已自行更換；另汰換管線工程浩大，必定影響市民生活用水不便，亦影響申請意願，且老舊公寓住戶較期待都市更新，故申請意願不大，但仍鼓勵未更新市民申請水質檢測及鉛管更新補助，以確保住家水質安全。詳情可電洽：（02）27208889或1999轉8388建管處公寓科值班櫃台洽詢。

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