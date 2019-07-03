批管中閔 郝明義：固定收入才是違法兼職關鍵

2019-07-03 11:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長管中閔昨遭公懲會調查，過去任官職時在媒體的違法兼職，管辯稱寫的文章忘記了，並稱遭政治迫害；對此，前國策顧問郝明義點破，關鍵點不是寫什麼，而是管在媒體長達7個月連續固定領取稿費，固定收入才被認定兼職。

郝明義在臉書貼文，指出昨公懲會審理監察院彈劾管中閔違法兼職案，要求管指認過去所寫的文章，管回答時日久遠，記不清楚，但郝明義認為，寫文章的人，每一字每一句都是自己出生的孩子，應是只有習慣抄襲的人，才會出現時日久遠記不清楚的情況。

郝明義還批評管，一個經常以文人自居的大學校長，閃躲自己違法兼職爭議，卻喜歡掉書袋，講「深文周納」，不顧自己應有的風行草偃高度，不澄清諸多爭議，指跳針重複、政治迫害，只想到四個字「文人無行」（意旨喜歡玩弄文字的人，品行常常不端正。）

郝明義更點出，昨媒體對該案，聚焦在管身為高階政務官是否可以投稿？拿多少稿費？文章是否涉及政府事務？追究政務官寫稿是否違憲？等，但質疑媒體故意模糊焦點、打泥巴仗，抑或審判長模糊焦點。

郝明義舉，監察院二月公布的管案調查報告，以及後來監察委員蔡崇義說明彈劾理由，都不在管寫稿，彈劾關鍵是「固定領取稿費」，蔡更談到，當時管中閔在某媒體，也領有幾十萬稿費，但沒說管兼職，只有固定收入才會認定是兼職。

郝明義畫下重點，當政務官，還是機關首長級的高階政務官，是不是投稿，是不是匿名發表的投稿領稿費，如果是按篇計酬，不在這次監察院彈劾的範圍之內。監察院彈劾的，是看到管仲閔在壹傳媒連續七個月每月固定領取稿費，形成固定收入，才認定是兼職。

郝明義希望，下次公懲會開庭，應該追究固定收入，而非隨著媒體打泥巴仗。

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