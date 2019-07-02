指考數甲計算量大 老師：部分題目可透過估算找出答案

2019-07-02 20:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年指考數學甲測驗結束，闈場內參與試務的教師與學生認為，今年考題著重評量數學概念，從易至難，算是「直球對決」考驗觀念是否清晰；台北市高中教師則評論，整份試卷計算量大，考生要良好分析、清晰觀念才可得高分，部分題目的數字難看，則可運用估算解答，難度較去年提升。

闈場協助解題的高中教師認為，今年指考數學甲多數以評量數學概念為主，設計由易到難，重點在課本觀念的理解與應用，部分跨章節，例如多選第8題結合向量與三角單元，取材上有生活應用題如「尾牙紅包大放送」情境，評量考生對期望值的概念。

闈場的試考生則認為，今年試題敘述直接了當，測驗目標明確，以「直球對決」方式，測驗考生重要的數學觀念是否清晰，也評量將高中所學進行整合與應用，但只要把握各主題的重要觀念就可拿分，考驗大家扎實的分析判斷能力。

麗山高中老師黃靜寧說，這份試卷計算量大，沒有「秒殺題」，不僅每題計算要花時間，部分題目的數字也沒有配得很漂亮，生活應用題較少，看出強調數學觀念，考生須把各章節內容融會貫通，才能較快找到方式，計算出正確答案，認為今年題目對高分群的考生有高鑑別度，但中後段考生可能吃力。

黃靜寧還說，部分題目數字不漂亮，但其實可用估算方式找出答案，例如單選第3題，題目給4.01與2.99，其實考生可直接用4與3去帶入公式，但考生若膽子不大，恐花更多時間，她認為，這題也是大考中心嘗試拋出議題，考驗考生如果不使用計算機，如何透過估算、概算來找出答案。

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