網友熱議！「123456789 x 72」國小數學考倒成年人

2019-07-02 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書PO文表示，一名客人的小孩問她會不會國小數學？她表示OK，結果看到題目當場傻眼。原PO女網友事後也將拍下題目的照片上傳，引起其他網友熱議。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出兩道數學題目，第一題是「已知123456789 x 9=1111111101，那麼123456789 x 72=？」另一題則是「989898 x 999999 ÷ 10101 ÷ 111111=？」

原PO指出，當下看了一眼忍不住表示「可以拿計算機嗎？」遭國小生大笑拒絕後，只得自嘲表示「好吧 ！我國小其實沒畢業」；她也忍不住在臉書上表示「媽呀，是我真的太笨，還是現在的小學真的都那麼厲害」？

文章PO出後，立刻引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「這是國小的數學...」、「我選擇放棄XD」、「這個不是我們小時候的數學... 都已經變得不一樣了！」、「對於我來說，數學永遠沒辦法成為朋友」。

不過也有網友指出，「這只是個邏輯思考，不是考計算，這是奧林匹克數學，訓練孩子數學敏銳度」；也有網友PO出正確解題邏輯表示，「這是考你對數字的概念，第一題就是靠倍化直接乘8；第2題就是看你會不會簡化而已98*9」、「第一題把72拆成9*8，所以只要把前面的結果再成8就好，第二題如果用分式來看，可以約分，題目不難，只是太長懶得去理解」。

原文請見「爆廢公社公開版」

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