屏東龍捲風災國軍冒雨清除雜物 農損達百公頃

2019-07-02 14:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣昨受到國內罕見的龍捲風災重創，林邊鎮安村、南州萬華村是滿目瘡痍，雖然經過連夜的清除，街頭、民居內已差不多只剩善後的工事，但建築物外的農園、空地，仍是一片狼籍，不是鐵皮就是雜物，兩鄉鄉公所申請的國軍下午1點展開清除工事，冒雨進行就盼替居民早日回復生活秩序。

龍捲風的路徑經過居民從建築物的「破壞」程度判斷，已能釐清從林邊往南州方向捲掃，但龍捲風破壞力驚人，路徑上不少蓮霧樹根是被連根拔起，南州、林邊兩鄉就有逾百公頃的農損，其中蓮霧占了9成，由於現在已是部分農友的疏枝期，明年產量是否會受影響有待觀察。

兩鄉主要作物皆屬蓮霧，目前鄉公所正進行農損速報上報給屏東縣政府農業處，林邊鄉長陳俊吉說，目前鄉內蓮霧、紅龍果及香蕉等受損面積清查約是19公頃左右。

至於南州鄉，由於龍捲風在萬華村出現「來回橫掃」的路徑，受損面積更大，光是蓮霧就已達85公頃，另外還有13公頃的香蕉及3公頃的椰子受到破壞，縣府農業處指出，農損部分將持續統計，是否符合天然災後補助待統計後認定，目前已排定明天到南州勘災。

原定早上8點到場的國軍，因萬金營區附近大雨，直到下午1點正式展開清除活動，「生力軍」加入接手，讓已清得累到半死的居民直呼「救星」來了，原來，光是家中就已清不完，更別說是室外的農園或是空地上的雜物、樹枝及大片的鐵皮等等，國軍全副武裝小心翼翼的把各式雜物清除。

1名居民說，他家後方的圍籬是鐵絲網圍在水泥基樁上，幾乎沒有受風面卻可以被捲倒塌，顯見龍捲風的破壞力之驚人，而再後方的整片民宅，只有一間的鐵皮受損較嚴重，可以看出龍捲風的破壞力直徑極小，但更突顯它的破壞力，在事發前只覺得昨天下午的風異常大，根本沒想到是龍捲風，沒傳出嚴重傷亡，已是不幸中大幸。

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