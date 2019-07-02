屏東龍捲風漏斗雲伸出 近距離影片曝光

2019-07-02 12:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣昨天生成陸上型龍捲風，肆虐林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村，數百戶民居因此受損，罕見的風災引起熱議，南州慈惠醫專一名蔡姓同學就拍到漏斗雲生成的部分過程，來不及拍完就被狂風嚇得躲回建築物內。

蔡姓同學昨天下午約3點左右在南州慈惠醫專拍攝下短短一段影片，明顯紀錄到漏斗雲從天空伸下，場面情節如同電影。

蔡同學說，其實在影片之前還有一段異象生成的過程，當時他還在想「這到底是什麼？」然後雲層就開始出現尖尖的尾巴，他覺得不對，趕緊錄影，還在影片上打上「龍捲風？？」等字眼。

他說，他發現天有異象的時候，當時雲層就已是要慢慢要往地板伸出感覺，且風還開始變大，被氣候的威力嚇到趕快進入建築物，他說，屏東颱風多，大風大浪看很多，卻從沒看過龍捲風，事後風雨變小，他趕緊騎去萬華村，當時還是很怕有無從預測的風侵襲，看到連貨櫃屋都被捲倒在路上，再次感受到龍捲風威力，但為了看朋友是否有安全疑慮，還是硬著頭皮騎進村莊。

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