泰安第一湯！ 苗縣警光山莊停車場改善完成

2019-07-02 10:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局泰安警光山莊，位處泰安鄉溫泉源頭，有「泰安第一湯」美稱，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯；但警光山莊下方停車場年久失修，路面凹凸不平，影響行車安全。縣府文化觀光局自籌87萬餘元，重新刨除鋪設，提供造訪遊客妥善、舒適的停車空間，及旅遊服務品質。

苗栗縣泰安溫泉於日治時代即出名，期稱「上島溫泉」又稱虎山溫泉，日警在此涉有「警察療養所」，待二次大戰後，更名為上島警察招待所。1978年6月間，已故總統蔣經國巡視，認為上島溫泉名稱不雅，改稱為泰安溫泉。

警光山莊歷經改建成如今擁有8間客房及3樓會議廳及大門停車場周邊美綠化措施，整個山莊設施如管線、大眾浴池等均做大幅改善，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯，包括現任新北市長侯友宜，也是愛好者之一。

警察局後勤科長江振維表示，警光山莊提供警職人員及其他協助警政業務人員住宿、泡湯服務；其中，泡湯部分，警職50元、其他協助警政業務人員100元。

但警光山莊下方停車場經地方反應年久失修、路面凹凸不停，有影響行車安全之虞。經文觀局勘查，自籌87萬餘元，進行改善，於6月下旬完工。

文觀局長林彥甫表示，此次修復路面部分有3大塊，主要是針對破損不敷使用部分進行改善，面積約近1500平方公尺，採刨除加鋪方式，完工後可提供民眾及遊客妥善停車空間、服務路面品質提升。

文觀局指出，警光山莊區域周遭另有水雲吊橋、警光山莊等景點可供遊客前往踏青，知名偶像劇「我可能不會愛你」有在前開景點取景，亦是網路上討論度相當高的知名景點，前往泰安鄉泡湯遊客，在泡湯前，可先到此處感受戲劇氛圍、流流汗、吸收芬多精等野外小行程，走訪汶水溪谷的景致，體驗身心靈提昇華的深度旅程。

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