新埔九芎湖準備人車分道 讓來客更安全暢遊

2019-07-01 21:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕以生態和九芎湖富麗農村知名國內的新竹縣新埔鎮照門里大坪社區，20幾年來每到假日遊客絡繹於途，使得原來只是2線道的聯外道路總是要人車爭道。當地鄉親爭取人車分道，讓當地的生態解說執行時，來客和導覽解說員都能安心、安全仔細慢遊觀察。農委會水保局台北分局獲悉後支持，補助1300萬元規劃、新建，已經上網發包，如果順利可望明年初就能有嶄新的旅遊動線，給來客更愜意的遊覽環境。

提到九芎湖很多人都知道當地居民團結，20幾年前先是爭取成為富麗農村示範點，創造農村新的生機，之後緊抓住時代的脈動，成為新竹縣境內第1個環境教育設施場所，近年還積極推動栽種對環境極度敏感的愛玉，以搭配愛玉小蜂，準備再寫另一個當地社區的生態特色。

每到假日當地遊客如織，就是平日也看得到親子共遊，不是追逐區內大量、親人的蝴蝶，就是近距離觀察獨角仙。

照門里里長、九芎湖文化發展協會總幹事劉華柱說，他們為了讓來客在境內安全、安心地充分觀察生態，向水保局台北分局爭取在九福路緊鄰當地水圳的一側，凌空搭建半邊橋的方式，沿著九芎湖野溪的圳路，做出2公尺寬的人行專用道，同時也是無障礙空間。

水保局台北分局表示，這個工程本月正式上網發包，包含設計費在內，計畫經費總共約1300萬元，計畫工期5個月，如果順利，明年就可啟用。

劉華柱，這條人行步道起自埤塘窩，終於雙喜停車場，全長近300公尺。半邊橋的對岸，是1991年所栽下的落羽松，已經長大成林，夏天走在松林下涼爽舒適，秋冬變色後又呈現另一種繽紛樣貌。

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