桃園打造新落羽松秘境 這裡種了372株

2019-03-12 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局提升大漢溪上游水質，確保下游鳶山堰板新淨水廠取水口水質及民眾飲用水安全，去年3月利用大漢溪沿岸及月眉地區河川浮覆地，設計、施作1.3公里截流系統及約10公頃的月眉人工濕地，獲月眉休閒農業發展協會、國際獅子會300G2區及台灣松下電材公司共同贊助372株約3公尺高的落羽松，12日植樹節由市長鄭文燦等人攜手在生態池兩側種樹，期盼這些樹苗逐漸成長茁壯，形成桃園另一處落羽松秘境。

鄭文燦感謝月眉休閒農業發展協會理事長李汪根等人發起這項活動，樹種選擇性喜潮濕、適合生長在沼澤地的落羽松，相信月眉人工濕地會是繼八德霄裡、大溪番仔寮外的另一處落羽松景點，未來市府也規劃引進茶花等各式植栽，讓其他生態池在一年四季中都有不同的風貌，成為桃園的生態亮點。

鄭文燦說，鄰近的山豬湖生態親水園區面積約18公頃，是一個優質的生態教室，市府積極規劃大漢溪沿線景點，例如規劃設置中庄運動公園成為市民騎自行車或漫步的好去處；規劃新增中庄吊橋，提供自行車道，讓大漢溪左右兩岸更暢通；與新北市政府合作，辦理銜接大溪與鶯歌間的自行車道，完工後可自大溪一路騎自行車至淡水，體驗大漢溪沿線風光。

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