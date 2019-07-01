連接安坑、新店！安心橋塔吊裝 超高橋塔將成新店地標

2019-07-01 12:34

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席安坑輕軌工程中的安心橋塔吊裝祈福儀式，坐落在新店清溪河濱公園的安心橋，完工後能夠連結安坑到新店捷運環狀線十四張站，主塔高130公尺、全長502公尺，也是國內第一座單塔斜張桁架複合式軌道橋。

三環六線是侯友宜上任後施政主軸，他表示，安坑輕軌整體進度達57％，完工後會交會在十四張站，未來通車能夠大幅提升安坑地區捷運轉乘的方便性，串聯自然與人文景觀，而輕軌的建置也能降低環境碳排放，這座塔橋也能夠成為新店區的新地標。

安心橋橫跨新店溪，施工過程較為困難，新北捷運工程局長李政安介紹，安心橋於新店溪河中僅落下兩墩，橋塔要負荷橋體重量，設計上採10度傾角的A型塔住，並採以鋼箱型結構。

他也說，橋塔高度為130公尺、重量約3450噸，橋塔基礎是以42根全套管基樁深入河底35公尺並釘入岩盤，完工後搭配12對斜張絞索以穩定橋體桁架，也是國內少見的超高橋塔軌道橋。

同時，侯友宜也強調，安坑輕軌預計在2021年底完工、2022年通車，三環六線的整體計畫達成率為82％，也是市府團隊全力以赴的交通建設目標。

另一方面，活動現場也邀請30位民眾觀禮並發贈螺栓當作紀念品，第一位的許姓小姐一早8點就從汐止帶著小孩前來，她說，這非常有意義、難得，新北的交通也逐漸在進步。

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