今持續悶熱高溫上看35度 午後留意雷陣雨

2019-07-01 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日風向將由偏南風轉為東南風，南部及花東不定時會有局部短暫陣雨，其他地區仍以多雲到晴為主，水氣持續偏多，午後各地仍有機會出現短暫雷陣雨，其中機率較高的地方在中南部地區及北部山區、東半部山區，午後各地仍有機會出現局部大雨，外出請記得攜帶雨具，留意短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

溫度方面，各地高溫約32至35度，尤其花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會出現36度以上高溫，沒下雨時持續悶熱，氣象局也持續發布高溫資訊，包含花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高雄、台東則是黃色燈號；紫外線指數方面，各地均在過量級以上，澎湖則達危險級，民眾外出時請格外留意防曬及多補充水分，以避免中暑。

此外，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，將以西北的方向朝巴士海峽移動，目前環境仍有利其發展，但在北上過程中，環境將愈來愈不利於發展，對於其未來變化仍請留意氣象局的最新預報

空氣品質部分，今日環境風場以東南風為主，中部空品區以北位於弱風區，擴散條件較差，受光化作用及擴散條件影響致午後臭氧濃度上升；台南以南地區及花東空品區易有局部短暫陣雨，降雨影響之區域及時段空氣品質普遍較佳；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二至週四（2日至4日）位於南海的低壓帶逐漸西行北抬，低壓帶內的暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣更為不穩定，南部及東半部地區整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，其中午後這段期間的降雨會較為全面而明顯，至於其他地區午後雷雨將發展的早、結束的晚，降雨時間長，午後各地都有機會出現短時強降雨所造成的局部大雨甚至豪雨，請多留意。

週五至下週日（5日至7日）低壓帶進入大陸華南，其環流將帶動西南風的增強，將更為暖濕的水氣輸送至台灣，中南部天氣持續不穩定，除白天容易有局部大雨外，晚上的雨勢也會較明顯，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

此外，週三東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 28 ~ 34 29 ~ 34 27 ~ 33

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