07/01 各報重點新聞一覽

2019-07-01 07:09

自由時報

乘客連坐處罰上路 連3天酒駕大執法

為遏止酒駕悲劇一再上演，立法院三月三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，加重酒駕處罰，酒駕拒測罰鍰也提高至十八萬元，並新增乘客連坐罰等，今日正式實施，警政署今起首先連續三天展開全國酒駕大執法，以落實新法成效。

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最後通牒？ 長榮不再調查服勤意願

長榮勞資團體協約簽署上週破局，工會決議持續罷工；長榮航空昨日則發出簡訊宣布，「即日起將不再發送一呼百應調查隔日服勤意願，後續勤務請依班表變更通知單出勤」。長榮強調是目前空服員服勤意願已經穩定，不再每日調查服勤人力及意願；外界則多視為是「關門簡訊」，分析長榮似乎將長期持續維持六成左右運能，罷工空服員未來要「回家」空間恐會變小。

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初選民調決勝階段 韓郭北台拚場

國民黨總統初選進入全民調決勝負的最後階段，高雄市長韓國瑜昨在新竹縣完成第五場造勢，鴻海前董事長郭台銘則在新北板橋掃街及參加園遊會造勢活動，韓、郭拚場對決的意味濃厚。前新北市長朱立倫持續下鄉趴趴走，各自進行最後衝刺。

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蘋果日報

突襲式川金會 重啟去核談判 美首位踏入北韓的現任總統

美國總統川普前天在推特突襲下帖，邀約北韓領導人金正恩到南北韓非軍事區見個面，未料這起臨時邀約竟演變成「川金三會」，震驚外界！兩人昨在軍事分界線上演歷史性的「和平之握」、閉門會談53分鐘，敲定重返談判桌，推動陷入僵局的核協議。川普更寫下美國現任總統首赴北韓踩點的紀錄。

無差別臨檢惹議 律師：有觸法之虞

為杜絕酒駕案件發生，除政府已立法加重酒駕罰則，警方也全面強化酒駕臨檢工作，但部分執行警員因績效壓力便宜行事，對於行經的車輛採取無差別臨檢，引發諸多爭議。

聯合報

聯合報民調／三腳督…韓勝算高 藍綠爭…郭贏面大

二○二○總統大選，民進黨確定提名蔡英文角逐總統。聯合報最新總統選情調查發現，蔡英文在各種競選組合中的支持度都和五月中旬差不多，柯文哲支持度則下滑六到七個百分點。目前藍營不論是派出韓國瑜或是郭台銘，聲勢都略微領先柯文哲和蔡英文，但三方爭霸以韓國瑜勝算較高，藍綠對決則以郭台銘贏面較大。

反送中拖累聲勢？ 柯文哲：不會

香港民眾今天發起七一大遊行，外界認為香港發起反送中遊行以來，似乎對蔡英文總統愈有利、對柯文哲愈不利？柯文哲昨天對此表示，「不會。」他說，中美對抗是世界大局勢，還是要求取一個平衡，不管做什麼事，台灣整體利益、人民最大福利，這還是思考的邏輯。

中國時報

藍營大團結 30萬人現身挺 韓批小英 一國兩制

高雄市長韓國瑜「決戰2020．贏回台灣」壓軸場，昨在新竹縣吸引逾30萬人爆棚登場，聲勢直逼61凱道場，創下桃竹竹苗空前紀錄。韓國瑜先痛批蔡政府寧幫印尼、越南處理登革熱，卻對非民進黨執政的高雄漠不關心，根本是大搞「一國兩制」後，韓更罕見反駁郭台銘的中華民國破產說。

英出訪過境紐約丹佛 美升高接待規格

蔡英文總統預計7月11日至22日拜訪加勒比海「三聖」及海地等友邦，總統府今將公布行程，雖然我方爭取過境美國華府，但因正逢川習會後，美方有顧慮，確定過境紐約和丹佛，但美方仍將升高接待規格，蔡英文藉時也將順道拜訪周邊州市並公開行程。

酒駕加重處罰新法上路

原本出現曙光的長榮空服員罷工事件，因前晚勞資協商破局，罷工行動昨日持續進行。（記者羅沛德攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘，昨出席新北歡樂嘉年華園遊會，爭取在初選民調中出線。（記者叢昌瑾攝）

高雄市長韓國瑜昨晚在新竹完成第五場造勢活動，他左批郭台銘、右打蔡政府。（記者蔡孟尚攝）

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