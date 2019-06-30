澄清未傳關門簡訊 長榮航空：隨時歡迎組員回工作崗位

2019-06-30 20:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空今天下午向空服員發送簡訊表示今起不再發送「一呼百應」簡訊，被視為是「關門簡訊」。長榮航空今晚澄清，該簡訊是用來調查願意支援空服員的次日出勤意願，目前空服員服勤的意願已經穩定，空服員後續依班表變更通知單出勤，今天傳送的並非關門簡訊，且強調，長榮航空隨時歡迎組員「回家服勤」。

長榮航空表示，公司在罷工期間原先每日以發送一呼百應簡訊的方式，調查已經回覆支援公司空服員次日出勤的意願，再進行排班確保航機派遣順遂，目前空服員服勤的意願已經穩定，空服員後續依班表變更通知單出勤即可，因此即日起不會再發送此類簡訊給已經回到公司支援的空服員。

對於目前尚未表達意願回到工作崗位的空服員，長榮航空表示，公司還是歡迎空服員早日回家，隨時都可以攜帶「三寶」向公司報到，長榮航空最快次日即會安排航班服勤。

外傳長榮航空對於攜帶「三寶」到公司表達願意回到工作崗位的空服員，「公司只收識別證，退還護照及台胞證」。長榮航空也嚴正否認，並表達歡迎空服員回到工作崗位。

長榮航空表示，空服員攜帶三寶前來公司表達回到工作崗位的意願後，公司會立即將三寶還給空服員，絕無扣留空服員識別證在公司的情形。

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