我要抗議！要求長榮每乘客賠2000 旅行公會考慮上街頭

2019-06-30 18:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空勞資雙方原訂昨晚簽完團體協約空服員罷工就將落幕，卻因秋後算帳條款臨時宣告破裂。旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁痛批，18名空服員擅離職守，不該挾持乘客權益爭取私利，公會7月2日將開會討論是否上街抗爭；公會召集人李奇嶽直言，旅行業從長榮空服員20日開始罷工到現在已損失逾20億元，長榮航班取消已公布到7月12日，盼勞資雙方盡快讓罷工落幕，讓13日以後航班恢復正常。

7/2開會討論是否上街抗爭

旅行公會全聯會今天發表聲明，指桃園市空服員職業工會6月20日啟動長榮空服員罷工以來，公會曾在第一時間發聲明痛批，認為這樣突襲罷工是綁架消費者權益，公會強烈譴責，也呼籲罷工盡快結束。

理事長蕭博仁表示，旅行業原本都以為昨天罷工終於可以完美落幕，沒想到卻出了大意外，旅行業作為外人，對於勞資協商都只是觀望，但那18名擅自離開崗位的空服員把500多名旅客權益放在哪裡？空服員有空服員的權益，那旅客的權益在哪裡，目前為止已經有超過20萬人受影響，都是因為空服員挾持大眾權益來追求自己的利益，這令人無法苟同。

籲政府應建立罷工預告期

蕭博仁表示，7月2日旅行公會將開會討論是否上街表達訴求，抗議政府應有所作為而不作為，包括建立罷工預告期及妥善處理勞資爭議等。

李奇嶽說，一旦公會決議，將號召會員上街頭；他說，長榮最新取消航班已公布到7月12日，希望這段期間勞資可以快點坐下來談，恢復13日以後的航班，否則每取消一天航班，全台三千多家旅行社就損失2億元，到現在已損失超過20億元，不會比長榮少。

旅行公會提出3點訴求

一、罷工至今，全台旅行社簽轉、代墊住宿等衍生費用，粗估已達數億元，已嚴重影響旅行業經營與生計問題；所帶來的社會成本損失，難以估計，長榮應付起完全責任。 二、對此次罷工事件長榮航空應對消費者及旅行社的損失，做到實支實付的賠償！對於旅行社的代墊款更應該100％盡快支付。尤其對旅行社的損害，我們要求應該計人次每人賠償2000元。對政府於此次罷工的態度與立場，及積極協商的能力質疑，本會對此結果表示無法認同！ 三、本會將於7月2日再行開會決議，是否號召數千名業者，正式發起「政府無作為」、「要求罷工預吿期修法」等訴求，讓政府與國內航空業者來正視我們旅行同業，屢次受這類罷工事件嚴重影響，所危及的重大損害跟生存權益。

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