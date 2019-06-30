推廣台灣茶挺茶農 開幕促銷10％做公益

2019-06-30 22:55

〔記者陳建志／台中報導〕台灣茶葉品質獲肯定，但近來屢屢傳出有進口茶混充成台灣茶，有業者為了推廣台灣茶葉挺茶農，特別與南投仁愛鄉農會合作，以福壽山、大禹嶺、合歡山、清境、奇萊山五大高海拔茶區推出「五月霧芽」品牌，今天台中大里旗艦店開幕，除開幕期間茶葉打對折，還決定將其中10%收入提撥捐助公益，讓善心如同茶葉般綿延留香。

本業經營環保公司的業者施采萱今天表示，自己喜歡喝茶，尤其台灣的高山烏龍茶因清香、回甘、解膩，更讓人情有獨鍾，且不同山頭因微氣候、土壤等獨特環境的差異，孕育出不同的茶菁風韻，南投仁愛鄉因涵蓋，福壽山農場鄰近茶區、碧綠溪大禹嶺茶區、翠峰合歡山茶區、清境大同茶區及奇萊山茶區等五大高海拔知名茶區，幾年前開始和仁愛鄉農會合作。

施彩萱表示，為了讓民眾一次喝到五大茶區的茶葉，特別販售涵蓋五大茶區，由特製的白瓷茶罐盛裝，限量240組的「五月霧芽」精品禮盒。

公司總經理郭字峰表示，台灣茶品質獲肯定，為了不讓進口混充茶打壞台灣茶市場，特別與仁愛鄉農會合作，所有茶葉並經農藥殘留檢測合格，今天在台中大里的旗艦店開幕，將一連10天舉辦促銷活動，極品版2兩裝、1斤8罐幾乎打對折只賣4800元；而且買5斤，再送8盒（75g裝），買10斤、送24盒（75g裝），還將提撥收入的10％做公益，善盡企業的社會責任。

郭字峰表示，未來此門市除了賣台灣好茶，為了幫果農創造通路，也將在門市販售雪梨、蜜蘋果、水蜜桃、橘子等台灣水果，希望以具體行動挺台灣茶農、果農。

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