十萬火急！台南防登革熱 清除1.7萬積水容器開罰435件

2019-06-30 19:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市出現今年首例本土登革熱，因梅雨季連日大雨，台南市環保局加強稽查病媒蚊孳生，若發現孑孓及易生孳生源環境髒亂均予以告發，累計至今已開罰435件。環保局表示，一旦發現陽性孳生源將依法告發處分，營建工地則依法移送裁處停工。

台南市環保局統計，今年截至6月28日共清除了1萬7000多個積水容器，有關環境衛生相關處分計435件，其中陽性容器告發處分87件，每件開罰3000元，空地空屋髒亂罰3600元，個體戶髒亂則開罰1200元。

環保局表示，為防治登革熱，針對監測密度連續2週偏高的里，執行預防性噴藥，每月第四週再針對高風險的里執行孳生源稽查。平時高風險場所工地、資源回收場、市場及菜園等抽查，5月計告發工地3處、巡查菜園和鱉地500多處，倒除積水容器近800個，查獲5處陽性容器。

另外，大雨後動員37區公所孳清及投藥，迄今已動員近萬人次，倒除積水容器1萬多個，針對屋後溝、不流動側溝、陰井投藥共1萬多處。

環保局表示，登革熱孳生源大多在室外廢輪胎、廢容器等積水容器中發現，民眾如果強化資源回收的概念，搭配戶外清裡的習慣，一定可以杜絕孳生源的產生。提醒市民應每週一次落實居家戶內外環境的「巡、倒、清、刷」孳生源檢查，徹底清除孳生源，杜絕登革熱疫情流行。

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