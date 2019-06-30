如何讓學生愛運動？熱血教師用這方式讓學生「跑到哪，玩到哪」

2019-06-30 14:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕如何讓國小生愛上路跑？宜蘭縣新生國小學務主任林子顏，在6年級導師班推動跑步環島，鼓勵學生在校路跑累積里程，期末再結算總里程，「跑到哪，玩到哪」，最近帶兩班學生遊玩中南部；有學生達成目標後，就此愛上路跑，學生沈慧瑄說，即便沒有獎勵，她也會繼續跑下去。

林子顏是體育教師出身，從前熱愛運動，今年初靠雙腳完成1100多公里的環島壯舉，完成年輕時的夢想。

不過，身為學校導師，林子顏卻發現每當下課鐘聲一響，很少學童願跑出戶外，即便天氣晴朗，仍寧願待在教室聊天、玩桌遊。去年9月他接下新生國小六年級忠班、孝班導師，突發奇想發起「路跑環島」計畫，鼓勵學生走出教室。

林子顏表示，他將兩班學生以5人1組、共分成10組，每組在校運動累積里程，期末最後贏家，他就會帶隊出遊，用另類獎勵，鼓勵學童愛上運動。

路跑環島可以用跑、用走，也可以將全台各項路跑賽事納入計算，5人最後再加總成績，接著再以台鐵宜蘭站為出發點，換算全台各站里程，跑多少就能玩到哪。

今年畢業典禮前，兩班完成里程結算，最努力的1組5人總里程近600公里，可從宜蘭跑至潮州，另1班里程則累積約400公里；林子顏最近按里程換算，帶著兩組獲勝同學，分兩梯次遊玩台南、彰化、雲林等地。

小六畢業生沈慧瑄，1年來里程累積約50公里；她說，路跑是給自己的挑戰，且五個人一起為出遊目標努力，非常有成就感；即使升上國中後，沒有環島計畫，但她仍會繼續衝下去。

他說，為了達成目標，每1個組員都必須付出才有收穫，因此同儕的鼓勵相當重要；起初活動是為了鼓勵同學走出戶外，1年來，發現不少人愛上路跑，且體能也有明顯進步，班上向心力也越來越好。

「繼續努力下去」林子顏說，明年若有小組里程突破1000公里，他允諾會帶他們完成環島夢想。

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