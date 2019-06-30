ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華，4000跑友盡情飽覽港都之美。（記者張忠義攝）

2019-06-30 08:14

〔記者張忠義／高雄報導〕「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華」，今天清晨在高雄美術館前起跑，本場賽事除了台灣跑友，還有日本、美國、中國、馬來西亞、菲律賓等十幾個國家約130名選手競速，分為路跑組10K、健康組5K，讓近4000名跑友一同來健跑。

活動賽道沿著高雄知名愛河河畔繞行，途中經過中都願景橋與河堤兩岸的綿延綠蔭，盡情享受高雄之美，這場路跑賽同時結合城市共同發展觀光理念，更為高雄帶來預計高達千萬的直接經濟效益，落實促進運動觀光產業。

「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華」親民路線獲得許多跑友青睞，參賽年齡從3歲到78歲，不分男女老少全家出動，共吸引近4000名跑友一同健跑，在夏季來臨前健康甩油，展現輕盈身軀，讓腳勤的你在夏天也能充分享受運動的涼感。

「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華-高雄場」，今天清晨在高雄美術館前起跑。（記者張忠義攝）

立委趙天麟（左二）鳴槍後，也立刻加入10公里路跑組賽事。（記者張忠義攝）

有人穿者吉祥物的裝扮參加路跑。（記者張忠義攝）

媽媽真貼心，一大早就推者身障的孩子參加路跑，呼吸清晨新鮮空氣，令人動容。（記者張忠義攝）

毛小孩跟者主人一起跑，不求名次，只要運動健康。（記者張忠義攝）

本場賽事除了10公里路跑外，還有健康組5公里路跑。（記者張忠義攝）

不少媽媽一大早就跟孩子一起來路跑。（記者張忠義攝）

「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華」，今天清晨在高雄美術館前起跑，近4000名跑友沿途飽覽港都之美。（記者張忠義攝）

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