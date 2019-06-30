看戲、看書、看醫生都來這...費時3年樹林藝文大樓啟用

2019-06-30 10:43

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區藝文綜合行政大樓今天開幕，打造地下3層共293格汽機車停車位，以及地上7層的演藝廳、實驗劇場、衛生所、長照中心、圖書館和新建工程處等單位。市長侯友宜到場揭牌，他事先前往演藝廳觀賞並稱讚展演空間每天都有老少咸宜的節目欣賞，大樓的完工啟用進而帶動土城、樹林、三峽、鶯歌發展。

新北工務局介紹，費時3年完工的藝文綜合大樓基地面積將近6100平方公尺、地下3層共有195格小型車停車位、4格大型重型機車停車位及94格機車停車位，地上則有表演廳和行政大樓共2棟建築物。

演藝廳部分最多可以容納500席次的實驗劇場，舞台設計變化可以為單向、多面向形式，拉進演出者與觀眾的距離，文化局表示，從7月份到年底舉行試營運系列活動，安排演藝團隊、在地團體表演。

行政大樓的1、2樓為樹林區衛生所，1樓的銀光咖啡館可以喝茶飲外，也有專業長照諮詢，設置新北市第二家長照創新服務據點、2樓日間照顧中心採取老幼共學，並結合體適能運動教室，讓長輩參與課程延緩失能、失智，另外，3、4樓則是圖書館樹林分館、5到7樓則是新工處辦公室。

侯友宜與立法委員蘇巧慧及在地議員們到場開幕，侯友宜期許大樓完工後能夠帶動周遭繁榮，不僅日照中心的長者照護、還有節目推層出新的藝文場所，他也開玩笑地點名新工處辦公室落成後，要替在當地多蓋出一些新的亮點。

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