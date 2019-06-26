湳雅夜市濫砍樹案 侯友宜痛批業者藐視公權力

2019-06-26 11:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區湳雅夜市23日發生施工廠商在開發案基地濫砍樹木事件，業者不顧現場警方及農業局勸阻，硬是把樟樹大卸8塊運走，榕樹被砍頭剩下3分之1。新北市長侯友宜今天痛批業者藐視公權力，也坦承第一線的執法力道不足，有檢討改進空間。

侯友宜表示，有礙於新北市樹木保護自治條例是行政法，在強制力上不如刑事法，刑事法因為對生命、身體、財產造成損害或威脅，有辦法立即、有效地嚇阻。因此市府同仁在第一時間對於法令有疑慮，但是如果違法行為已經在進行中，其實是可以強制的。

侯友宜說明，事發的第一時間，同仁對於法令的判斷經驗沒有那麼充分，帶隊的主責單位農業局對於現場狀況掌握也不是很清楚，因為圍牆很高，看不到內部情況，而且馬路又被阻塞，無法立即排除，所以在第一時間的執法力道，他認為還是不夠，市府有檢討改進的空間，但是他不會責怪基層同仁。

侯友宜談到，這是很好的案例教育，藉此訓練市府同仁，到了第一線「你的強勢執法、你的法律的背景後盾在哪裡？」希望未來採取精進作為，執法要更強勢；後續的處理態度是對的，對於藐視公權力、不聽勸阻、違反樹保條例，一味為了開發賺大錢的業者，基地建案一定要嚴格把關、管制與審查，各單位要群起而攻之，不讓違法者如此囂張，這是市府的態度。

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