人行道砍樹惹議 南市府：擋道、竄根、非列管行道樹

2019-06-24 14:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會對面的永華路二段人行道上，有一棵小葉欖仁樹，一名郭姓愛樹市民今天早上路過，看到市府工務局正派人進行砍除，十分傻眼，質疑行道樹要移除，直接大卸八塊砍掉，難道不是用移植嗎？

市府工務局則表示，該樹因擋路又竄根，且非市府列管的行道樹，經公告後無人認領，「合法拆除」。

工務局表示，近年來，市府不時會收到民眾反映，道路上或自家門前有樹木需要修剪或是竄根造成路面不平整等困擾，市府若查明樹木為非列管行道樹，有產權疑慮，須請種植該樹的人出面處理；但民眾往往苦於不知是何人種植，只能自行找人處理。

工務局表示，有鑑於此，工務局去年修訂相關法條，並於今年4月30日公告訂定「台南市政府工務局道路既有非列管樹木處理流程」，明訂道路上認定為私人種植的非列管樹木，在經過公告程序後由相關單位評估後續如何處置；以本案為例，因該樹種植位置為人行道中央，且有民眾反映竄根問題希望市府能夠處理，經公告期滿無人認領，經評估後決定移除該樹木以維復人行道空間及路面平整。

另外，根據道路既有非列管樹木處理流程，如果民眾希望該樹能夠保留成為列管行道樹，只要在公告期間提出並通過相關手續，也可由工務局管養進行修剪維護。

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