打卡就送冰品！金門畜試所「紙想盒你在一起」明最後一天

2019-06-29 19:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門畜產試驗所今天歡慶成立一甲子，也為以高經濟價值的布拉安格斯牛為名的「布拉安格斯園區」舉辦啟用儀式，同時宣布自7月啟動親子動物飼育員體驗等活動，另外，甚受民眾歡迎的「紙想盒你在一起」打卡送冰棒明天還有最後一天！

金門畜試所在戰地政務時期，曾是學生「遠足」必去景點，昔日名稱是「金門牧馬場」；過去還有研究發現，金門畜試所飼養的梅花鹿族群，擁有與台灣遺址出土梅花鹿相同的粒線體DNA，血統純正。畜試所功能逐漸調整，多年前引進並開始培育高經濟價值的布拉安格斯牛，將所內新闢的休閒園區名為「布拉安格斯園區」。

畜試所歡慶成立60年，同時舉辦「布拉安格斯園區啟用」、「金門縣青年餐飲輔導成果發表會暨聯合行銷活動」。

金門縣長楊鎮浯致詞時幽了自己一默說，大家都知道他有個「阿牛」的暱稱，雖然不是像布拉安格斯牛那麼名貴，但絕對是一隻肯做、願意為金門犁田的牛。他肯定在場陳展、由縣府建設處輔導的青年創業個案，並向在座創業青年喊話，若有需要縣府協助的地方，隨時與縣府工商科窗口交換意見。

行政院農委會畜產試驗所所長黃振芳、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志及金門縣議會等多位議員均出席活動，場面熱鬧。

金門畜試所所長許績鑫說，除了今天電動車體驗及現場DIY活動，明天還有「紙想盒你在一起」打卡送冰棒或冰淇淋活動；7月起，「親子動物飼育員體驗」、「可愛動物陶瓷素坯、動物紙面具」彩繪、桶仔雞燒烤等付費型的超值活動，將開始受理預約。

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