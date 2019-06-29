多加教會如第二個家 牧師陳曉煒堅定支持長榮空服員罷工

2019-06-29 15:34

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會二階罷工投票，今天中午在南崁多加教會舉行，事實上，多加教會宛若工會另外一個家，長榮3000多位會員就在教會成立工會，並投票選出工會幹部，牧師陳曉煒還親自站在抗爭第一線支持工會，陳曉煒說，他願意為被壓迫者祝福，3年來南崁多加教會也會成工會的秘密基地。

陳曉煒說，2016年，長青團契高佳佳跑到教會想要借場地，一問之下原來是要籌組空服員工會長榮分會，希望解決空服員超時工作、疲勞航班等問題，他了解狀況後就同意提供場所給空服員聚會，後來，長榮3000多位職員就在教會成立工會，並投票選出工會幹部。

陳曉煒說，由於多加教會距離長榮公司很近，因此在工會成立後，常常來這裡集會討論重大決策，而他所認識的工會幹部包含秘書長鄭雅菱、副秘書長周聖凱都是很優秀的年輕人，以他們的學經歷大可領更高的薪水，可是他們願意放下身段，投入公共事務，是很值得鼓勵。

61年次的陳曉煒是長老教會牧師，畢業於台灣基督長老教會台南神學院，走入社會後關心各項社會議題，包括反核四、228平反、刑法100條（當兵中偷偷摸摸聲援）、太陽花運動、以及最近的同婚議題；尤其是同婚議題，在教會內部產生很大的爭論與對立，陳曉煒認為，要好好運用信仰與智慧，讓不同的意見展開對話，才是真理。

陳曉煒說，長榮空服員籌組工會過程處處遭受打壓，這是台灣普遍現象，台灣社會對職工抗爭多不友善態度在看待，他願意開放教會場地讓工會開會討論，也願意成為被壓迫者祝福，南崁多加教會也會成為工會的秘密基地。

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