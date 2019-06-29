將軍村回來了！ 文化部長「鄭麗君」喜遇人瑞將軍「鄭立軍」

2019-06-29 16:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市金城新村的將軍村回來了！已登錄為新竹市歷史建築的將軍村開放圖書資訊園區經2年多的修復，今天啟用，文化部長鄭麗君獲邀到場，與百歲將軍鄭立軍相見歡，鄭麗君看到將軍村重現早期熱鬧的眷村生活，更開心看到文資保存建物化身為圖書園區，允諾將軍村第二期修復工程，一定合作到底。

新竹市長林智堅也邀請在地眷村原住戶回家，包括張蘭澄將軍、將軍後代宋樹人及市議員鍾淑英等住戶，在交大教授龔書章導覽下，逐一參觀已修復且呈現古樸眷村風味的將軍村。

林智堅說，4年前到金城新村時是一片荒蕪，不僅雜草叢生，更無人聞問，市府團隊除努力以文資保存角度將其登錄為歷史建築，更爭取文化部經費進行整理修復，以將軍村開放圖書資訊園區形式重現眷村生活，加上由厚食聚落委外經營，過去金城新村內居民聲聞相息的場景回來了，並以生活里院、慢食學院等形式重現，以手作、資訊及圖書等多元知識方式呈現將軍村風貌。

有趣的是，文化部長鄭麗君昨天獲邀參與開幕儀式，將軍村內100歲人瑞將軍也叫鄭立軍，兩人碰面相見歡，鄭麗君看到將軍村風華再現，也允諾將軍村接下來第二期、13棟建築1.6億元的修復經費，文化部會合作到底，期許完整保留將軍村全部15棟建築的樣貌，成為最佳的眷村歷史教育場域。

文化局表示，金城新村在2015年登錄為歷史建築，並以將軍村開放圖書資訊園區為方向，希望跳脫傳統圖書館侷限書本閱讀的想像，以開放圖書的多元方式探索，成為生活圖書館。未來將有將軍村的沿革展覽、及13個主題館規劃，包括眷村老物件、眷村美食等，都會逐一呈現。

文化局表示，這2天開幕活動期間有主題論壇、開幕展覽，戶外大地圖書館則有串門子市集、走讀將軍村園區導覽、家電駐點修理站、厚土堆肥體驗等內容；更有林業試驗所舉辦「探索森林原木展覽車」等多項體驗，可電洽：03-542-6508。

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