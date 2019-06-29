長榮空服罷工投票開票中 贊成協商人數過半將在桃市府簽協議

2019-06-29 14:16

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會從昨天晚上10點到今天中午進行是否同意資方協議方案投票，從下午1點開始將選票運至南崁多加教會進行開票，預計下午2點半將會完成開票工作，屆時將在罷工現場宣佈結果，若贊成協商人數過半，勞資雙方將在桃園市政府16樓簽訂協議。

投票於中午12點結束，隨後工會人員進行封箱動作，工會人員也宣布，下午將至南崁多加教會開票，在罷工現場宣布結果，若投票結束贊成資方所提方案佔多數，則會至市府簽訂團體協議，屆時所有會員都會到市府聲援，若反對佔多數，則會繼續罷工。

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