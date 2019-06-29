暑假來臨 清境農場清境一夏系列活動登場

2019-06-29 13:54

〔記者佟振國／南投報導〕放暑假了，南投縣仁愛鄉清境農場為期2個月的「清境一夏—風起飛羊」系列活動今起熱鬧登場，由今年新成軍的「草原聯盟吉祥物」熱情迎賓及國立台灣交響樂團管樂團戶外草原演奏揭開序幕，草原內還有以百慕達草製成的綿羊裝置藝術，藍天綠茵讓遊客大拍網美照。

邁入暑假，全台平地也是熱烘烘，中央氣象局也針對北、東、南等5縣市發布高溫的黃色燈號警戒，高溫可能達36度，海拔1800公尺的清境農場則相對涼爽，吸引不少遊客上山避暑。

清境農場年度盛事清境一夏系列活動也在暑假首日登場，上午10時於觀山牧區舉行開幕式，由今年新成軍的「草原聯盟吉祥物」「柯瑞」與「朵麗」與大小朋友相見歡，並與吉祥物合照打卡，也邀請國立台灣交響樂團管樂團進行草原音樂會。

清境農場表示，為期2個月的系列活動，除持續推出1日牧羊人活動，邀請遊客實地體驗牧羊人的日常工作，與羊咩咩做另類互動，

觀山牧區大草原內利用百慕達草梱佈置各式造型羊閃亮呈現，並搭配風鈴發出美妙音樂，營造高山農場風情。

合歡山目前積極推動成為全亞洲第2座及全台第1座的國際暗空公園，清境一夏活動期間也舉辦觀星活動，每週五、六晚間7點準時出發，帶領遊客體驗合歡山浩瀚星空。

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