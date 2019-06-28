田中馬踩街活動取消 田中鎮公所：回歸主辦單位

2019-06-28 23:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣馬拉松季從10月開跑，彰化縣政府今日還到立法院進行宣傳，7場別具特色的馬拉松賽事，令民眾引頸期待，不過最具盛名的田中馬賽事，卻傳出比賽前日的踩街活動將取消，讓不少田中鎮民大嘆可惜，認為田中馬累積的「熱情」將少一味。

對此田中鎮公所表示，不少曾參與的社區、機關民眾表示踩街活動一成不變，又要利用假日免費出動大量人力物力，早已興趣缺缺，所方將主辦權回歸主辦單位，公所將另舉辦新的宣傳活動，絕對讓民眾耳目一新，熱情不走味。

有「五星級賽事」稱號的田中馬拉松，因具有濃厚的在地特色，深受跑者青睞，也是彰化馬拉松季的重頭戲，每年比賽前一天，田中鎮公所皆會號召當地學校機關、社區團體等盛裝打扮，一同踩街遊行宣傳賽事，猶如嘉年華會。但今年傳出田中鎮公所有意取消踩街活動，有民眾去函得到證實，將此函貼文臉書「田中人」，已引議論。

民眾表示，「這麼好的宣傳機會，公所怎麼放棄？」、「很多跑者前一天來就是要參加踩街，如果沒有有點可惜」、「這是凝聚田中人的活動，希望能結合520活動，一起上街高喊我愛你」等語。

對此田中鎮長洪麗娜表示，民眾在田中舉辦運動賽事，所方都積極響應，早期為了幫忙宣傳田中馬，發函號召社區群眾一起來踩街，民眾自費治裝，學生假日也趕搭公車來參加活動，就是要讓外地民眾見到田中小鎮人民的熱情。而隨著田中馬越來越有規模，不少團體表明，將減少人力參加踩街，所方也認為宣傳目的已達成，將踩街主辦權歸回主辦單位。

洪麗娜說，田中馬成功就是靠田中鎮民的「加油熱情」築起的，這次賽事田中鎮公所仍會以指導單位繼續服務民眾，今年取消踩街，不代表就沒其他宣傳活動，520系列活動會繼續延伸，並有所創新，保證熱情不走味。

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