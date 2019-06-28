長榮空服罷工》空服員開始投票 29日下午2點宣布是否結束罷工

2019-06-28 22:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天晚上10點，桃園市空服員職業工會長榮分會開始進行「罷工期間重大事項意向調查投票」不過，投票開始前先是3名今天下午與資方談話的會員代表，出面向罷工空服員表示，她們背負很大壓力，試圖讓罷工空服員停止罷工；不料，先前外籍旅客強逼幫忙脫褲如廁的長榮空服員郭芷嫣立即跳出，要求在場空服員再給大家10天，不要輕易放棄，「有事我來扛」，引起台下空服員高呼「再10天、會員挺幹部」！

工會會員常務理事王美心透露，這10天來，她承受巨大的壓力，每天都有人跟她說，「學姊，不好意思，我想繼續，但家人不同意」、「學妹，不好意思，我還有小孩要養」、「同學，我真的沒辦法了」，加上，當初投下罷工同意票有2900多票，但實際收到的三寶只有2300多份，「這樣叫團結嗎？」

接著，桃園市空服員職業工會理事王以勤拿走麥克風並透露，今天在會談中，她們根本不知道資方已有協商代表，準備談判，她們就像是小白兔一樣，加上她問資方，先前被記曠職的18名空服員會不會有事，但公司不敢保證，強調自己沒有想左右罷工空服員的想法，但幹部也想保護這18名員工。

此時，在一旁的郭芷嫣搶下麥克風，直呼「真的聽不下去」，她表示，幹部保護會員，她跳出來保護幹部，問在場有沒有空服員要一起，立刻獲得空服員回應「有！」，並高呼「會員挺幹部」，隨即向在場空服員喊話「再10天」，接下來10天她不會退縮、她會站出來，獲得在場空服員回應「一起」！隨即進行意向投票。

桃空職工指出，此投票採多數決決議，若「同意」簽定團體協約多於「不同意」票，將終止罷工；但若「不同意」大於「同意」，工會將繼續罷工及按照「罷工守則第十一條」執行。

桃空職工表示，由於罷工輪6班制，今天晚上10點起至晚上11點，由B組投票；輪班後，今晚11點至明天上午7點為F組投票；明天上午7點過後至明天中午12點，則開放各組自由投票，明天中午12點將停止投票並開票，工會預計於明天下午2點公佈罷工意向調查結果。

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