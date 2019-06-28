罷工投票不喊卡 工會：主題視勞資談判結果而定

2019-06-28 17:40

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「會員挺幹部，方案帶出來！」桃園市空服員職業工會5名幹部，今天下午1點帶著「空服員的委屈」紙袋，進入長榮航空與董事長林寶水會談，至今已超過3小時仍未有結果，而工會原訂今天下午4點說明是否繼續罷工的投票事宜，也因此取消，工會會員代表林昱嘉說，罷工投票仍會繼續，但投票主題將視勞資雙方談完後的結果決定，隔空向公司喊話「堅持方案帶出來，投票決定」。

勞資雙方會面代表分別是，工會派理事廖以勤、常務理事王美心、李瀅、工會監事黃蔓鈴及會員代表趙婕歡；資方則有長榮航空董事長林寶水、總經理孫家明等人。林昱嘉說，希望公司可以讓幹部們把方案帶出來，由會員們共同決議，而不是在公司裡面就要求幹部決定簽屬什麼協議，工會認為，公司如果要進入實質討論，應該拿出來在現場由會員投票、討論，而不是要幹部立即在裡面做決定。

林昱嘉透露，目前公司沒有要求幹部簽署什麼方案，只是希望公司看到會員們在現場，可以讓幹部把方案拿出來，因為在進去之前，工會的認定今天下午的見面就是個溝通、對話，沒有說要做協商。

因此，林昱嘉說，希望公司可以讓工會幹部出來說明進度，工會也很確定投票會繼續進行，但投票主題會因幹部進去跟董事長溝通的狀況作後續發布，所以才取消下午4點的說明，罷工主題可能會是要不要繼續霸工10天，也可能是幹部拿方案出來，讓會員決定要不要這方案，所以希望資方可以趕快讓協商代表出來做說明。

桃空職工會昨天宣布，將於今晚在台北長榮海運大樓前舉辦晚會，不過上午又以全力準備罷工投票為由，宣布取消。據了解，昨天勞資雙方有私下碰面，不過雙方都低調不願證實，但工會會員常務理事王美心今天出面受訪不小心說溜嘴，透露雙方有私下協調，也證實取消晚會是釋出善意讓資方看到；不過，針對勞資雙方昨天是否有碰面，記者會後再向王美心確認，她又回說沒有。

罷工活動明天將進入第10天，工會會員代表周沛汝今天上午說明，為了全力準備29日起至30日重大意向投票，訂今天晚上7點於台北市民生東路的「一起陪長榮空服罷工晚會」決定延期，將順延至29日到30日罷工投票後，再另行舉辦，取消主因是會員們想全力準備接下來的內部投票，工會也將依「罷工守則第11條」舉辦投票，投票也是為了尊重會員們的權益。

周沛汝說，工會收到的三寶，昨天下午突破2300本護照，實際退回三寶數量遠低於長榮航空片面喊話，目前有約50至70人取回三寶，但有的人是因為個人行程安排需要出國，並非是回公司上班；據工會統計，今日最新數據是突破2350本。

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