長榮空服員罷工明天落幕？ 會員將投票決定

2019-06-28 20:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空空服員罷工邁入第9天，交通部今天召開第10次應變會議，交通部政務次長王國材說，國父革命10次都失敗，第11次才成功，交通部希望下次（應變會議）就能成功。另外，勞資雙方今天會面後，針對八大訴求與長榮航空的新對案，桃園市空服員職業工會後續將與會員溝通，今晚至明天中午前交由會員投票決定是否接受方案，桃空職工理事廖以勤說，如果會員接受，後續才有可能會走向簽定團體協約方向。

王國材說，勞動部從昨天到現在都有協助勞資雙方做協商，以前資方都是總經理出面，今天則是董事長出馬，加上現在工會訴求非常明確，雙方應該能很快透過討論得到平衡點。長榮航空說，尊重勞動部對外說法，公司現在的確已完成工會提出新的訴求的研擬，將持續努力希望罷工能夠盡早落幕。

廖以勤說，今天給會員討論的方案，是董事長林寶水給出的內容，至於長榮資方（談判小組等）態度還是非常強硬，工會後續將會透過投票多數決，尊重會員意志；如果明天中午投票結果，多願會員贊成接受方案，就可能在勞動部主持下，往簽訂團體協約方向討論，若會員不接受，當然就是罷工行動持續下去。

至於今天與林寶水談論內容，廖以勤說，主要是把空服員的委屈心聲、20年來受壓迫的情況告訴董事長。

被問到長榮航空有林寶水方案跟長榮航空（談判小組）兩種方案嗎？今天是否有給出長榮新對案？長榮航空僅回答，今天就只是董事長林寶水與工會代表閒話家常，內容不方便公布。

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