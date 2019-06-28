中興新村臭豆腐店食物中毒9受害者 捐賠償金給弱勢團體

2019-06-28 21:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中興新村知名臭豆腐店，4月下旬發生集體食物中毒事件，受害者組自救會有48人連署，加碼要求業者原賠償條件之外，加上請病假被扣薪水賠償，業者與自救會多數成員達成和解，9名成員將賠償金捐給弱勢團體，合計1萬3050元，捐款者之一「丹丹」說，這是幾個人的共識，大家不是要錢，只希望能凸顯食安問題。

4月27、28日，中興新村知名臭豆腐店陸續有顧客吃完出現上吐下瀉及發燒症狀，多人嚴重到住院，南投縣衛生局上個月公布檢驗結果，研判是沙門氏菌引起的食物中毒，除了開罰業者，全案也移送南投地檢署偵辦。

臭豆腐業者有分別找受害者賠償並和解，但有50多人組自救會，連署要求業者必須公開道歉，並且對請病假而被扣薪水的人給予日薪1200元賠償。經請求縣消保官許麗貞協助，自救會請南投市南投里長陳信嘉擔任受委託人，27日在縣府與自救會48名受害者進行賠償及和解。當天有備齊相關證件者，業者都照求賠償，即多賠請病假被扣薪的部分。

已獲賠償的自救會成員，有9人捐出所有的賠償金，委託發起人之一的「丹丹」幫忙捐款，「丹丹」昨天將9人的賠償金分成2筆，合計1萬3050元悉數捐給阿尼色弗兒童之家附設南投家園。

「丹丹」指出，大家堅持業者要道歉並在醫療費和撫慰金之外，對請病假被扣薪的人也應給予賠償，是希望能喚起公部門和業者對食安的重視，而不是像少數網友酸的「死愛錢」，且連署時9人就已有默契拿到賠償金即捐給弱勢團體，因此拿到賠償金後就馬上捐款。

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