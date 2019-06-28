傳承百餘年！ 台灣僅存「埤長」在台東

2019-06-28 15:53

［記者張存薇／台東報導］台東縣東海岸3鄉鎮因海岸山脈陡峭，水源引自山谷間溪流、圳路零星分散，在地阿美族人為了保有灌溉水源，義務自組維護農田灌溉互助組織，並輪流擔任「埤長」負責水路暢通，傳承迄今超過百年，台東農田水利會今天舉行埤長交接，會長羅應鑑指出，台東是台灣目前僅存落實埤長制度的地區，也傳承超過百年，非常感謝在地族人的努力，但也憂心農村人口老化、埤長制度將慢慢消失。

台東農田水利會東河工作站長黃正隆說明，東海岸山區地形陡峭，無法設置大型水工構造物，阿美族先民零星開築土渠引溪水灌溉，像今天交接的南溪10號圳於西元1876年開鑿，初期為族人集體守護圳路暢通，中期改為依耕作面積每星期輪值，日治時代演變為會員輪流擔任埤長，任期為半年或1年，會員則要繳交費用給埤長，用於水圳維護。

羅應鑑進一步說，以東河鄉北溪、南溪地區為例，灌溉面積有310公頃、圳路多達22條，而東河工作站位於平地，要前進山區管理十分困難，有賴這群埤長在颱風豪雨過後第一時間搶通水圳。

今天在羅應鑑、農委會農田水利處長謝勝信見證下，新舊任埤長交接，舊埤長把象徵權力與責任的禮刀送給新埤長，新埤長則把斗笠、鋤頭回贈給舊埤長，感謝他們的付出。

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